Sperrung der L 3098 bei Beedenkirchen

Beedenkirchen.Auf der L 3098 zwischen der der Modaustraße in Beedenkirchen und dem Abzweig nach Allertshofen geht bis zum 7. August erst einmal nichts mehr: Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil hat am Montag mit der Erneuerung der schadhaften Fahrbahn in diesem Bereich begonnen und den Abschnitt gesperrt. Der Verkehr wird nach Brandau und über Hoxhohl und Allertshofen weiter nach Wurzelbach umgeleitet.

Es handelt sich um den ersten Bauabschnitt einer größeren Maßnahme, in deren Verlauf auch die Ortsdurchfahrt von Wurzelbach bis zur Einmündung der Lindenfelser Straße erneuert werden soll. Dies soll am Wochenende vom 7. bis zum 10. August ebenfalls unter Sperrung der Straße geschehen.

Außerdem sollen zwei Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut sowie die seit Jahren geforderte Fußgängerampel in Wurzelbach errichtet werden, wie Hessen Mobil mitteilte. Die Bushaltestelle soll parallel zu den Arbeiten in Bauabschnitt eins unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung ausgebaut werden.

430 000 Euro an Kosten

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich nach Angaben von Hessen Mobil auf rund 430 000 Euro. Einen Anteil in Höhe von rund 81 000 Euro trägt die Gemeinde Lautertal für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen. Die Gemeinde bekommt durch das Land Hessen im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung eine Förderung von rund 70 Prozent der Kosten. red/kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.07.2020