Reichenbach.Spiel- und Familienfeste standen in den 80er Jahren bei der SSV Reichenbach hoch im Kurs. Meistens unter der Regie von Gerlinde und Klaus Ertl wurde in der fußballlosen Sommerzeit den Kindern eine Reihe von Spielen auf dem Sportplatz am Seifenwiesenweg angeboten, während die Eltern die Zeit nutzten, um sich der Geselligkeit, Gegrilltem und Fassbier zu widmen. he/Repro: he

