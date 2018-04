Anzeige

Lautertal.Im Rahmen der Sitzung der Lautertaler Gemeindevertretung hat Bürgermeister Andreas Heun am Donnerstag die neugewählten Spitzen der Lautertaler Feuerwehren ernannt. Nach den Wahlen der Einsatzabteilungen in den vergangenen Wochen wurden die Feuerwehrleute zu Ehrenbeamten auf Zeit ernannt.

Gemeindebrandinspektor Bernd Röder bleibt ebenfalls für fünf Jahre im Amt. Er war wie einige andere am Donnerstagabend allerdings verhindert. Seine Urkunde erhielt Röders Stellvertreter Peter Degenhardt, der gleichzeitig Wehrführer in Gadernheim ist sowie Alexander Gärtner (Beedenkirchen), Ralf Kaffenberger und Andreas Czyrt (Elmshausen), Jürgen Bersch (Gadernheim), Peter Karn (Reichenbach) und Harald Lannert (Schannenbach).

Ein Dank ging an Thorsten Dingeldey und Rainer Humpert, die aus der Feuerwehrführung ausgeschieden sind. Dingeldey war Wehrführer in Lautern, Humpert stellvertretender Wehrführer in Reichenbach. tm