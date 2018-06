Anzeige

Die sportlichen Erfolge der Motocross- und Geländesportfahrer bei nationalen und internationalen Wettbewerben sowie die Motorrad-Sternfahrten bescherten dem OMC einen weiteren Mitgliederzuwachs. Zusammen mit dem OMS Schlierbachtal und dem MSC Fürth richtete der OMC die Nibelungen-Rallye aus.

Immer aktiver am Vereinsleben nahmen die OMC-Damen teil, die ihr eigenständiges Programm in das Vereinsleben einbrachten. Klar dass auch sie dabei waren, als die Tradition der Kerweumzüge in Reichenbach wieder auflebte. Seit Jahren ist der OMC mit mehreren Hinguckern bei den Umzügen vertreten.

Ein rabenschwarzer Tag in der Vereinsgeschichte war der 10. Dezember 1994, als die Bagger dem OMC-Clubheim ein gewaltsames Ende bereiteten. Der Kreistag hatte nach zähen Verhandlungen und langwierigen Genehmigungsverfahren den Abriss verfügt. Zunächst kochte das Vereinsleben auf Sparflamme, bis man sich vorübergehend im Heim des Geflügelzuchtvereins treffen konnte. Schließlich erhielt man im Sozialgebäude der Firma Röder wieder eine feste Bleibe, so dass dort das 50-jährige Bestehen gefeiert werden konnte.

Eine große Motorrad-Oldtimerausstellung eröffnete das Festprogramm Anfang Juni mit dem Festkommers. Vor dem Festumzug am 21. Juni 1998 sorgte die Trachtenkapelle Lindenfels für die prächtige Stimmung.

Zehn Jahre später wurde der 60. Geburtstag mit der Band Soulfinger in der Röderhalle gebührend gefeiert. koe

