Anzeige

Reichenbach.Die nächste Sprechstunde der Seniorenberatung des Diakonischen Werks Bergstraße in Lautertal findet am heutigen Dienstag statt. Alle Bürger über 60 Jahre sowie deren Angehörige sind eingeladen, diese Anlaufstelle zu nutzen für alle Fragen, die das Leben im Alter mit sich bringt. Die Beratung ist kostenlos, konfessionsunabhängig und vertraulich. Sozialpädagogin Cornelia Weber ist an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr im kleinen Sitzungsraum des Rathauses zu sprechen. Außerhalb dieser Zeit ist sie unter 06251/107226 erreichbar. red