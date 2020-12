Spur der Verwüstung zwischen Elmshausen und Reichenbach

Lautertal.Lautertal. Eine Spur der Verwüstung wurde in der Nacht zum Mittwoch in der Gemeinde Lautertal und dort zwischen den Ortsteilen Reichenbach und Elmshausen gezogen. Wegen der Beschädigungen in Höhe von mindestens 3500 Euro hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Pressestelle berichtet: In der Straße „Am Fischweiher" begannen die Verwüstungen. Dort wurde mit einem Stein die Heckscheibe eines Volvo XC 60 eingeworfen. Eine weitere Fensterscheibe ging am Jugendzentrum in der Nähe der Lautertalhalle zu Bruch. Ferner wurde auf dem nahegelegenen Sportplatz ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt und mit einem Müllbehälter am Felsenmeer-Informationszentrum eine Scheibe eingeworfen. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, der wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06251/84680 mit der Polizei Bensheim in Verbindung zu setzen.

