Anzeige

Reichenbach.Wer im Odenwald unterwegs ist, trifft fast überall auf Spuren der Vergangenheit. Im Lautertal sind das vor allem Relikte aus der Steinbearbeitung. Nach den Römern waren es bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts rund 800 neuzeitliche Steinhauer, die im Felsbergwald Granit für eine Weiterverarbeitung abbauten. An der Seegerhütte im Felsbergwald erinnert ein Flaschenzug mit Haken und Kette an einem Dreibein an die Zeit der Granitverarbeitung. koe/Bild: koe