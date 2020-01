SSV-Gymnastikdamen auf Wanderschaft

Reichenbach.Neben körperlicher Fitness wird Gemeinschaft und Geselligkeit bei den Gymnastikdamen des SSV Reichenbach großgeschrieben. Daher standen in den letzten Wochen außer den regelmäßigen Übungsstunden viele gemeinsame Unternehmungen auf dem Programm.

In der Adventszeit besuchten die Sportlerinnen den Weihnachtsmarkt in Aschaffenburg. Die Abteilungsweihnachtsfeier fand in fröhlicher Runde in der Vereinsgaststätte statt. Am Anfang des Jahres unternahmen die Damen dann ihre Winterwanderung. Vorbei an Striethteich und Selterswasserhäuschen führte die Tour auf dem Höhenweg durch das im Winterschlaf liegende Fürstenlager nach Auerbach. In einem Lokal kehrte die Gruppe zum Mittagessen ein.

Der Rückweg erfolgte durch das Villenviertel mit seinen zahlreichen Metzendorf-Häusern zum Stadtpark in Bensheim. Dort genehmigten sie die Wanderinnen noch ein Getränk, bevor sie mit dem Linienbus heimkehrten. Wie bisher lagen Planung und Vorbereitung aller Unternehmungen in den bewährten Händen von Bruni Bitsch und Doris Bremstaller. koe/Bild: Bremstaller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020