SSV ist so erfolgreich wie noch nie

Reichenbach.Gleich vier ehemals aktive Fußballer hat die Sänger- und Sportvereinigung 1910 (SSV) Reichenbach in ihrer Jahreshauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt: Peter Bitsch, Heinz Eichhorn, Jürgen Krauß und Joachim Walter erhielten für ihre 60-jährige Mitgliedschaft Urkunden und Zinnteller.

Besonders würdigte Vorsitzender Manfred Preuß die Aktivitäten von Peter Bitsch, der schon als Zehnjähriger in der Mannschaft C-Schüler dem runden Leder nachjagte. In den 1970-er Jahren errang er mit der Ersten Mannschaft drei Aufstiege von der C- in die B-Klasse. Noch 1995 kam er zusammen mit seinem Sohn Thorsten auf zwölf Einsätze in der Ersten Mannschaft. Zwischendurch und im Anschluss spielte er in der Altherrenmannschaft und half in der Reserve aus. Als Fußballabteilungsleiter war er immer nahe am Ball. Auch seine Familie war und ist mit der SSV fest verbunden: Ehefrau Irmgard als Schriftführerin, Sohn Thorsten ist stellvertretender Vorsitzender und Schwiegertochter Dorothy Beisitzerin.

Siegesserie der Ersten Mannschaft

Bereits 50 Jahre hält Jürgen Schuster als Fußballer von der Jugend bis zur Altherrenmannschaft dem Verein die Treue. Rainer Axt kickte viele Jahre als pfeilschneller Linksaußen in der Ersten Mannschaft und ist jetzt 40 Jahre im Verein, ebenso wie Gerda Händschke, die sich besonders in der Vorsitzendenzeit ihres Vaters Jakob Röder in die SSV einbrachte. 40 Jahre gehört auch Albrecht Kaffenberger dem Verein an, Anni Hechler und Maria Gehrisch sind 25 Jahre aktiv.

Neben dem Hallensport ist der Fußball das wichtigste Betätigungsfeld der SSV. So überzeugte laut Abteilungsleiter Peter Gehrisch die Erste Mannschaft im zweiten Jahr in der A-Klasse. Nach vielen Spielerwechseln wäre damit nicht zu rechnen gewesen. Doch nach holprigem Start, dem eine lange Siegesserie folgte, gelang den Rot-Weißen sogar der zeitweise Sprung auf Platz eins.

„Überraschend“ den Klassenerhalt in der C-Liga schaffte die Reservemannschaft durch den Verzicht anderer Teams. Da sich jedoch der Kader kaum verbesserte, stehe das Team erneut auf einem Abstiegsrang. Gehrisch dankte den Trainern Abedin Reqica, Nils Bauer, Mark Heisinger und Boris Ertl für ihr Engagement. Als Linienrichter war Frank Degenhardt, als Betreuer Peter Gehrisch, Manfred Preuß, Stephanie Mischler und Nicole Schmidt, sowie als Schiedsrichter Willi Bernhard und Manfred Pohl im Einsatz.

Die Mitgliederentwicklung, so Preuß, ist positiv. Die Zahl der Beitragszahler habe sich von 399 auf 413 erhöht. Als erfreulich bezeichnete der Vorsitzende die Unterstützung durch den Vorstand und einige handwerklich geschickte Mitglieder. So sei auf dem Parkplatz vor der Vereinsgaststätte ein alter Schuppen abgerissen und ein neuer geschaffen worden. Als Gewinn bezeichnete er die Arbeit der neuen Pächterfamilie, die nicht nur die Vereinsmitglieder in das Vereinslokal gelockt hätten, sondern auch eine große Zahl von Felsenmeertouristen.

Die Organisation der beiden jährlichen Flohmärkte hätten die Verantwortlichen wieder gut im Griff gehabt. Reibungslos seien auch der Wandertag im Felsenmeer, ein Grillfest, die Betreuung einer Ferienspielveranstaltung, das Räuberbratenessen zur Kerb, die Beteiligung am Kerweumzug, sowie die Weihnachtsfeier verlaufen. Die von Daniela Lauer gepflegte Homepage informiere über die Vereinsaktivitäten und werde oft angeklickt. Insgesamt stehe der Verein finanziell auf gesunden Beinen, sei sportlich so erfolgreich wie nie und könne optimistisch in die Zukunft blicken.

Diese Entwicklung reflektierte sich auch bei der Entlastung des Vorstandes und der Wiederwahl von Lauer als stellvertretende Vorsitzende, Nicole Schmidt als Schriftführerin, Dorothy Bitsch als Beisitzerin, sowie Bernd Eckel und Albrecht Kaffenberger als Kassenprüfer. Dem Vorstand gehören neben den Wiedergewählten noch Manfred Preuß als Vorsitzender, Thorsten Bitsch als Stellvertreter, sowie Jascha Kaffenberger und Frank Degenhardt als Beisitzer an. he

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019