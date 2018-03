Anzeige

Reichenbach.Auch Fußballer aus Beedenkirchen und Lautern spielten in diesem von Karl Schuster, dem späteren Vorsitzenden des SSV Reichenbach, betreuten Team: Das Gruppenfoto entstand 1960 auf dem im Juli 1958 mit einem Match gegen Kickers Offenbach eingeweihten Sportplatz am Seifenwiesenweg. Im Hintergrund ist noch nicht das Vereinsheim zu sehen, sondern eine landwirtschaftlich genutzte Halle von Hermann Jährling. Und an das Felsenmeer-Informationszentrum wurde damals noch lange nicht gedacht.

Einer der jungen Kicker auf diesem Bild spielte später in der Meistermannschaft, die für den SSV den ersten Titel und den Aufstieg in die B-Klasse schaffte. Ein anderer wechselte zum Lokalkonkurrenten und feierte dort Erfolge. Wer kennt noch alle Spieler? he/Bild: he