SSV präsentierte seine alten Narren

Monika Muth (Zweite von rechts) berichtete von der SSV-Fastnacht. © Lotz

Reichenbach.Die Fastnachts-Höhepunkte der 80er und 90er Jahre rief der Sänger- und Sportverein (SSV) Reichenbach bei einer Bilderschau in Erinnerung. Impressionen von den Narrentreffen im Gasthaus Am Felsenmeer wurden gezeigt, in Bildern und in Filmausschnitten.

Unter den zahlreichen Zuschauern waren eine ganze Reihe ehemaliger Fastnachter, unter anderem die erste Übungsleiterin der

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2814 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.02.2018