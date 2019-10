SSV sammelt wieder Papier

Reichenbach.Der Papiersammelcontainer des SSV Reichenbach steht ab sofort wieder für die Bürger zur Verfügung. Vor einigen Wochen hatte es Absatzschwierigkeiten bei der Abnehmer-Firma gegeben, so dass sich der Vorstand gezwungen sah, die Papiersammlung einzustellen. Inzwischen konnten diese Probleme behoben werden, so dass an gewohnter Stelle auf dem Vereinsgelände im Seifenwiesenweg wieder Papier angeliefert werden kann.

In diesem Zusammenhang bittet der SSV Reichenbach eindringlich darum, nur Papier in den Container einzuwerfen. Immer wieder würden auch artfremde Dinge, zum Beispiel benutzte Windeln, im Container gefunden, so der Verein. fred/Bild: fred

