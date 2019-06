Stammtisch nach dem Gottesdienst

Beedenkirchen.Sehr oft findet man in den Ortszentren neben Kirche und Pfarrhaus auch Wirtshäuser. So steht auch in Beedenkirchen ein Gasthaus direkt neben dem Pfarrhaus. Zweimal im Jahr werden die regelmäßigen Stammtischbesucher des Gasthauses von Pfarrer Reinald Engelbrecht zu einem Gottesdienst eingeladen.

Morgen (Sonntag) ab 11 Uhr wird der Dorfpfarrer in seiner Predigt die Musik und ihre Bedeutung für das Wohlbefinden im alltäglichen Leben, also auch im Wirtshaus, beleuchten. Bevor der Gottesdienst im Gasthaus Zur Linde fortgesetzt wird, sind die Besucher eingeladen, im Gemeindehaus Pfarrscheuer mit Sekt auf das durch Spenden finanzierte neue E-Piano für das Gemeindehaus anzustoßen.

Die Fünf- bis Zehnjährigen gehen nach dem gemeinsamen Beginn in der Kirche in die Pfarrscheuer, wo sie am letzten Kindergottesdienst vor den Sommerferien teilnehmen können. red

