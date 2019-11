Stand auf dem Weihnachtsmarkt

Reichenbach.Nach einem Jahr Pause ist der Angelsportverein Lautertal wieder beim Reichenbacher Weihnachtsmarkt am 30. November und 1. Dezember (Samstag und Sonntag) in der TSV-Turnhalle in Reichenbach vertreten. Dabei wird es teilweise ein neues Speiseangebot geben. Beibehalten werden die frisch geräucherten Forellen, die immer ihre Liebhaber finden. Statt der Fischbrötchen wird in diesem Jahr eine Fischsuppe mit Baguette angeboten.

Wer es deftiger will, für den stehen knusprige Backfische mit Kartoffelsalat auf dem Speiseplan. Für Stehtische und Sitzgelegenheiten ist gesorgt. Die Jugendabteilung des Vereins beteiligt sich diesmal ebenfalls am Weihnachtsmarkt. Der Erlös wird für ihre Arbeit verwendet werden. red

