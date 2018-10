Starkes Dorf bekommt neue Tonanlage

Beedenkirchen.Dass Beedenkirchen ein starkes Dorf ist, mit engagierten Bürgern „und starken Frauen“, wie Ortsvorsteher Hartmut Krämer ergänzte, wurde jetzt auch vom Land Hessen offiziell bestätigt. Am Dienstagabend war Heiko Merz von der Hessen-Offensive „Land hat Zukunft – Heimat Hessen“ in den Lautertaler Ortsteil gekommen und hatte neben einer Förderzusage in Höhe von 4989 Euro auch eine Plakette mitgebracht, die Beedenkirchen als „Starkes Dorf – Wir machen mit“ ausweist.

Initiator dieser Aktion war der Verein „Bürger für Beedenkirchen“, der im Zuge des Besuches der Landtagsabgeordneten Birgit Heitland im Lautertal auf das Förderprogramm aufmerksam gemacht wurde und auf Vorschlag von Ortsvorsteher Hartmut Krämer einen Antrag für eine Lautsprecheranlage im Dorfgemeinschaftshaus gestellt hatte.

Ort des kulturellen Angebots

Zur offiziellen Übergabe des Förderbescheides hatte der Verein in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen, wo Vorsitzende Edith Koch neben Mitgliedern des Ortsbeirates auch den Lautertaler Bürgermeister Andreas Heun sowie einige interessierte Bürger begrüßte.

Herzlich willkommen hieß sie dabei Heiko Merz, der als einer von drei Regionalbeauftragten der Landesregierung seit April dieses Jahres für den Bereich Ost- und Südhessen zuständig ist und mit acht Landkreisen und 150 Kommunen „ordentlich zu tun“ hat.

Mit der Offensive „Land hat Zukunft – Heimat Hessen“ will das Land in den Jahren 2018 und 2019 einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung des ländlichen Raums legen und stellt dafür 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Beim Programm „Starkes Dorf“ geht es vor allem um die Förderung des Ehrenamtes, Kommunen können hier keine Anträge stellen. Auch müssen die geförderten Projekte dem ganzen Ort zugutekommen.

Bei der Lautsprecheranlage für das Dorfgemeinschaftshaus Beedenkirchen ist das der Fall. Das Anfang der 90er Jahre gebaute Haus ist die einzige Veranstaltungsstätte im Ort und Heimat sowohl für den SV Blau-Weiß Beedenkirchen mit den vielfältigen Sportangeboten, als auch für das kulturelle Angebot im Ort.

Mit der akustischen Problematik des Hauses werden die Beedenirchener und ihre Gäste am kommenden Sonntag zwar noch leben müssen, aber die Besserung ist in Sicht, wie von der zweiten Vorsitzenden des Vereins, Uschi Weisz, zu hören war. In Versform hatte sie das Projekt vorgestellt. „Will man den Veranstalter auch noch versteh’n, dann haben wir bis heute ein echtes Problem“, erläuterte sie die Schwierigkeiten mit dem guten Ton im Haus.

Auch wenn man angesichts anderer Problemlagen hier von einer „Luxusklage“ sprechen könne, wurde die finanzielle Hilfe des Landes aber auch als Belohnung und Motivation für das ehrenamtliche Engagement gesehen. Denn aus Vereinsmitteln hätte man eine Beschallungsanlage nicht finanzieren können, wie Vorsitzende Koch feststellte.

Maximale Förderung

Mit der zugesagten Summe erhielt Beedenkirchen auch die maximale Förderung eines Projektes, die nach den Worten des Regionalbeauftragten zwischen 1000 und 5000 Euro liegt.

Damit kann jetzt eine Beschallungsanlage mit acht Deckenlautsprechern, Funkmikro, Mischverstärkeranlage, Außenboxen, Vocal-Funksystem, Kabeln und Steckern installiert werden. „Alles Hightec-Sachen, die unser Gehör-Problem zur Geschichte machen“, so Uschi Weisz.

Nachdem auch von Bürgermeister Andreas Heun, als Hausherr des Dorfgemeinschaftshauses keine Einwände gegen den Einbau der Anlage kamen und die Förderzusage vorlag, konnte der Verein einen Elektrofachmann mit der Installation beauftragen.

Die wird innerhalb der nächsten acht Wochen erfolgen, so dass nach Fertigstellung die Bürgerinnen und Bürger noch in diesem Jahr zum „Soundcheck“ als gesellige Inbetriebnahme der Anlage eingeladen werden.

Bürgermeister Heun lobte das Engagement der Vereinsmitglieder und sprach von einem „starken Dorf“ mit engagierten Bürgern, die sehr zielorientiert agierten und sich in vielen Dingen einig seien. „Sie packen die Dinge an und setzen sie um“, so der Rathauschef. Auch sicherte er zu, dass die Anlage auch nach dem Einbau in das gemeindeeigene Gebäude im Besitz des Vereins bleibe.

Der Verein „Bürger für Beedenkirchen“ hat seinen Ursprung in der Kommunalwahl 2016. Damals hatten sich engagierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Wählergemeinschaft zusammengeschlossen und für den Ortsbeirat kandidiert. Das mit großem Erfolg, denn von den sieben Sitzen sind fünf von den Bürgern besetzt, die mit Hartmut Krämer auch den Ortsvorsteher stellen. Aus der Gruppe wurde ein eingetragener Verein, der sich parteiunabhängig für die Belange in Beedenkirchen mit Schmal-Beerbach, Staffel und Wurzelbach einsetzt und auch schon einiges auf den Weg gebracht hat. Sei es die Unterstützung der Spielplatzinitiative, die Wiederherstellung des Dorfbrunnens oder die Kinderschilder an den Ortseingängen, die Autofahrer zum langsam fahren auffordern.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018