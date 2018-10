„Starkes Dorf“ erhält 5000 Euro Fördermittel

Beedenkirchen.Zu einer Arbeitssitzung haben sich die Mitglieder des Beedenkirchener Ortsbeirates getroffen. Dabei galt dem Protokoll der letzten Sitzung die Aufmerksamkeit. Punkt für Punkt wurde hinterfragt, welche Ergebnisse es seitdem gibt.

Beedenkirchen kann vom Förderprogramm „Starkes Dorf“ profitieren. Wie Edith Koch in der Sitzung informierte, wurde das Projekt „Beschallungsanlage Dorfgemeinschaftshaus“, mit 5000 Euro bewilligt. Im Dorfgemeinschaftshaus können dann von einer Fachfirma acht Boxen und weitere im Außenbereich angebracht werden. Eigentümer der Anlage ist der Verein „Bürger für Beedenkirchen“. Mit der Gemeinde Lautertal werden wegen der Installation noch Absprachen getroffen.

Wurzelbach wird im Jahr 2020 eine Ampelanlage erhalten, die den Fußgängern das sichere Überqueren der Straße ermöglicht und sich bei Bedarf einschaltet. Dafür sind Kosten in Höhe von 72 000 Euro veranschlagt. Weitere 68 000 Euro werden die Sicherung der beiden Bushaltestellen mit erhöhten Borden kosten. Wie Bürgermeister Andreas Heun informierte, kann die Gemeinde mit einem Zuschuss von 50 Prozent rechnen. Informiert wurde auch darüber, dass in Staffel eine Nothaltestelle für Schulkinder in der Höhe des Fasanenweges in Richtung Wurzelbach eingerichtet werden soll.

Diskussionen um Gehwege

Diskussionen gab es zum Bau von Gehwegen. Eine vorgesehene Sanierung der Straße soll erst einmal die Oberfläche betreffen. Heun schlug vor, mit der Sanierung der Gehwege zu warten, bis eine Sanierung der Straße durchgeführt wird. Die Grundstückeigentümer müssen an der Bearbeitung der Gehwege beteiligt werden. Mit rund 10 000 Euro müsse jeder dabei rechnen. Zum Thema soll es in den nächsten Wochen in Beedenkirchen eine Anliegerversammlung mit den betroffenen Bürgern geben.

Für die Sanierung dreier Feldwege wurden von der Jagdgenossenschaft 5000 Euro zur Verfügung gestellt. Diskussionen gibt es um die Anlieferfirma des Schotters, die das Material nicht in die Feldwege, sondern auf dem Friedhofparkplatz abladen will. Der Vorteil: So können auch die tiefsten Löcher im Parkplatz mitversorgt werden, hieß es in der Sitzung.

Eine bessere Busanbindung für Beedenkirchen kann über verschiedene Möglichkeiten umgesetzt werden. Geprüft wird das „Bürgerbusprojekt“. Von der Hessischen Landesregierung gibt es ein Programm mit dem Titel „Land hat Zukunft“. Demnach könnte ein Kleinbus angeschafft werden, der dann von einem Ehrenamtler mit Personenbeförderungsschein gefahren wird und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sicherstellt. Dieser Bus kann neun Sitzplätze haben. Eine andere Möglichkeit ist die Anbindung an ein Linientaxi. Jürgen Schellhaas und Alexander Gärtner kümmern sich um das Projekt und warten auf Antwort.

Die Sanierung der Hutzelstraße ist für Ortsvorsteher Hartmut Krämer ein Anliegen. Der mit Teer befestigte Weg von der Kuralpe in Richtung Steigerts wird gerne von Spaziergängern benutzt. An den Wochenenden wird er stark frequentiert. Der Geopark Bergstraße Odenwald definiert ihn als seniorenfreundlich und behindertengerecht. Allerdings gibt es inzwischen etliche Unebenheiten, so dass eine Sanierung notwendig ist. Ortsvorsteher Hartmut Krämer sucht nach Fördermöglichkeiten, weil eine nachhaltige Sanierung nach einer Schätzung 100 000 Euro kosten wird. Einen Antrag dazu wurde bei der Gemeinde eingereicht.

Vorangekommen ist das Thema „Mitfahrerbänke“. In Beedenkirchen wird es die Möglichkeit geben, leichter nach Reichenbach zu kommen. Es wurde bestätigt, dass sowohl die Bank wie das Bushäuschen am Ortsausgang nach Reichenbach dafür genutzt werden können. Ein Hinweisschild kann am Haltestellenschild angebracht werden. Sollte sich diese Bank bewähren, werden die Mitglieder des Ortsbeirates über weitere nachdenken. jhs

