Steuer auf Zweitwohnungen kommt

Lautertal.Die Zweitwohnungssteuer wird zum 1. Januar in Lautertal eingeführt. Das hat die Gemeindevertretung beschlossen. Die Gemeinde rechnet mit Einnahmen von 10 000 Euro im Jahr. Zahlen müssen alle, die in Lautertal eine Wohnung besitzen, aber nur als Nebenwohnsitz angemeldet haben. In Lindenfels gibt es die Abgabe seit über 20 Jahren, dort bringt sie 15 000 Euro im Jahr

