Steuersenkung nicht sicher

Lautertal.Ob die Bürger der Gemeinde Lautertal ab dem Jahr 2022 weniger Grundsteuer bezahlen müssen, steht nach Auffassung von Bürgermeister Andreas Heun noch in den Sternen. Er hoffe, dass dies gelinge, sagte Heun. Sicher sei es aber keineswegs.

Der Bürgermeister war nach einem Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Meister von dieser Zeitung so zitiert worden, als stehe diese Entwicklung bereits fest.

Kritik in der Gemeindevertretung

Heun hatte Meister gesagt, er hoffe „dass wir nach 2021 in die Lage versetzt werden, die Grundsteuer wieder absenken zu können“.

Die Wortmeldung des Bürgermeisters rief unterdessen Kritik von Günter Haas (LBL) hervor, dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Haas sagte in der Sitzung am Donnerstag, die Entscheidung über die Höhe der Grundsteuer treffe die Gemeindevertretung. Es stehe dem Bürgermeister nicht zu, Steuersenkungen in Aussicht zu stellen.

Heun sagte dazu, es sei durchaus legitim, dass er seine Auffassung zu diesen Fragen äußere. Er sei Haas aber sehr dankbar dafür, dass dieser die Verantwortlichkeiten so klar benannt habe. In der Vergangenheit habe er eher den Eindruck gehabt, der Bürgermeister werde für die Höhe der Gemeindesteuern verantwortlich gemacht. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020