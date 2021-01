Still ruht der See in Reichenbach

Reichenbach.Richtiges Winterwetter lässt derzeit den Amphibienteich der Reichenbacher Vogelschutzgruppe im Höllacker zu Eis erstarren. Kein Frosch lässt sich in dieser Jahreszeit hier sehen. Ein paar wenige Vögel versorgen sich allerdings hier an der Futterstelle der Vogelschützer, die regelmäßig von Hans Bremstaller mit Nachschub ausgestattet wird. Nach einem weiterhin kalten Wochenende mit neuen Schneefällen kündigt sich mildere Luft an, die zumindest in den tiefen Lagen für ein schnelles Ende der Winterlandschaften sorgen wird koe/Bild: koe

