Lautertal.Ein bemooster Betonklotz mit herausragenden Stahlstiften war bei unserem BA-Foto-Rätsel am vergangenen Samstag abgebildet. Wer sich in Lautertal auskennt, hat sicher sofort an die letzten sichtbaren Relikte des Kupferbergwerkes am Abhang des Hohensteins bei Reichenbach gedacht. Auf diesem Betonfundament stand einst ein Förderturm des besagten Bergwerks.

Wie auf der Homepage des Verschönerungsvereins Reichenbach (VVR) nachzulesen ist, wurde unterhalb des Hohensteins schon vor Jahrhunderten Kupfer abgebaut. Intensiv um einen Abbau des Buntmetalls gekümmert habe sich der Großkonzern Allgemeine Elektrizitäts Aktiengesellschaft (AEG) ab 1935.

Am 30. Juni 1944 wurde die Grube stillgelegt. Insgesamt seien 13 025 Tonnen Erz gefördert und mit Lastwagen nach Worms zur Verschiffung nach Hamburg gebracht worden. Daraus konnten 135 Tonnen Kupfer gewonnen werden. / koe