Beedenkirchen.Beim Beedenkirchener Kerwetanz sorgte die Band Sascha and Friends am Samstagabend für Stimmung im Dorfgemeinschaftshaus. Die Freiwillige Feuerwehr hatte für ein warmes Abendessen gesorgt, so dass die Kerwegäste gut gestärkt in den Abend starten konnten, bevor es dann am nächsten Tag mit den großen Umzug durch Beedenkirchen weiterging. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018