Stimmungsmusik und Wein in der Pfalz

Lautertal.Die letzte Ausflugsfahrt des Jahres der Lautertaler Senioren führte nach Landau in der Pfalz – eine historische Stadt, erstmals 1268 erwähnt. Als Erstes wurde gemeinsam der obligatorische Kaffee eingenommen, um anschließend eine Innenstadtbesichtigung vorzunehmen.

Nach etwa zwei Stunden wurde zum Abschluss ein Weinlokal aufgesucht, um bei Stimmungsmusik und einer Auswahl von etwa 35 Weinen den Aufenthalt zu genießen, wobei zwei Musiker der Senioren den aktiven Hans Seibt unterstützten.

Ehrenbürgermeister Josef Weitzel hielt zum Abschluss eine Laudatio über verschiedene Begebenheiten der vergangenen Jahre, denn er war der Gründer der Seniorenfahrten vor einigen Jahrzehnten. Anschließend wurde es auch schon Zeit, die Heimfahrt nach Lautertal anzutreten, mit schönen Erinnerungen an die Pfalz.

Reiseleiter Rudi Müllerklein hofft, dass die Gemeinde Lautertal auch weiterhin organisiert. 2017 und 2018 seien durch sie keine Defizite entstanden, da die Senioren die Fahrten selbst bezahlten und damit finanziell abdeckten. In diesem Zusammenhang dankte er dem Seniorenbeiratsvorsitzenden Albrecht Kaffenberger und seiner Frau Margarete, die finanziell in Vorlage getreten sein und damit die Fahrten des Jahres 2018 so erst möglich gemacht hätten. R.M

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018