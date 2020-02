Stimmungsvoller Abend mit Tanz und Witz

Elmshausen.Dicht an dicht saß das Publikum an den Tischen, teils stand es gar vor Begeisterung auf den Bänken. Knapp 250 Besucher waren am Samstagabend in Elmshausen zur Fastnachtsparty von Feuerwehr und Kerwejugend in die Fahrzeughalle der Feuerwehr gekommen, manch anderer musste abgewiesen werden – es fehlte einfach am Platz für noch mehr Besucher.

In der Halle boten Feuerwehr und Kerwejugend ein höchst abwechslungsreiches, abendfüllendes Programm, das Stimmungsbarometer trieben sie dabei weit nach oben. Tanzdarbietungen und Büttenreden wechselten sich ab. Ein Programm-Mix, der für beste Laune und gehörig Tempo stand. Fastnacht von ihrer schönsten Seite.

Vor dem Finale gab es alsdann noch eine Hitparade, Gassenhauer von einst und heute reihten sich aneinander, die Akteure im hellen Scheinwerferlicht der Bühne mimten dabei weithin bekannte Stars, Heino, Helge Schneider, Andreas Gabalier, DJ Ötzi und viele, viele andere waren dabei.

Feier findet alle zwei Jahre statt

Alle zwei Jahre laden die Fastnachtsmacher von Feuerwehr und Kerwejugend gemeinsam zur Party ein – nach dem großen Finale am Ende des Programms wird dabei munter weitergefeiert. So auch diesmal, und dabei dürfte sich wohl schon so mancher auf die nächste Auflage der närrischen Veranstaltung gefreut haben. thz

