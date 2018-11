Stöbern bei Kaffee und Kuchen

Reichenbach.Gemütlich ging es zu und es herrschte guter Andrang. Eingeladen hatte die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG). Seit vielen Jahren organisiert Beate Reimund von der LKG im Herbst ein Bücher-Café. Die Veranstaltung ist beliebt, wie man auch beim aktuellen Termin sehen konnte. Neun Büchertische luden zum Lesen ein. Auf ihnen hatte die Organisatorin mit einem Team eine Vielzahl unterschiedlicher Bücher und damit Themen ausgelegt.

Gut 20 Jahre, so schätzt Beate Reimund, gibt es die Veranstaltung bereits. Oft kommen 60 bis 80 Besucher. Das habe natürlich auch immer mit dem Wetter zu tun, ergänzte sie. Es gibt Situationen, von denen alle Beteiligten profitieren. Man nennt sie heute in Neudeutsch „Win-win-Situation“.

Große Bandbreite

Das kann man durchaus auch vom Bücher-Café behaupten. In der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr nutzte die LKG mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen die Möglichkeit, die Kasse etwas aufzubessern. Direkt neben den Büchertischen hatten die Organisatoren für ihre Besucher gedeckt. Zweige mit Zapfen und Lichterketten auf den Tischen luden ein und das Angebot wurde gerne angenommen.

Die Gäste stöberten nach ihren Lieblingstiteln und sondierten das Angebot auf den verschiedenen Tischen sehr genau. Sicher fanden dort auch einige das passende Weihnachtsgeschenk. Während manche bei „Mit 50 Euro um die Welt“ Halt machten, zog es andere eher zu „Hoffnungsgeschichten – 22 wahre Lebensgeschichten“. Kinder konzentrierten sich da eher auf „Papa Fuchs und seine Kinder“ oder Bilderbücher, die auf speziellen Tischen für sie auslagen.

Während des Nachmittags wurden allerdings nicht nur Bücher verkauft. Auch Postkarten, CDs, DVDs und Dekorationsartikel wie Tassen, Kerzen und Weihnachtliches fanden sich auf den Tischen und wurden gerne gekauft. Ergänzend gab es Kalender in vielen Variationen. Von Naturmotiven bis zum Thema Freunde reichte hier die Bandbreite.

Beate Reimund kooperiert im Rahmen des Bücher-Cafés mit einer Buchhandlung. Über den Bücherverkauf erhält die LKG eine Provision. Die Kuchen werden gespendet. Bei den Büchern konnte die komplette Bandbreite von Kinderbüchern über Jugendliteratur bis hin zur Lebenshilfe und den Krimis abgedeckt werden. Im Sortiment befanden sich ebenso bekannte Namen wie Peter Hahne, Albert Schweitzer und Samuel Koch. Beate Reimund wies darauf hin, dass das Angebot der Bücher auch außerhalb des Bücher-Cafés ganzjährig über die LKG erhältlich ist.

Bastelangebot für Kinder

Gerne nutzten die Besucher die Möglichkeit, sich zwischendurch bei Kaffee und Kuchen über Alltägliches auszutauschen oder ihren Lieblingstitel anzulesen. Eltern konnten während des Besuchs in Ruhe lesen oder ihren Kaffee genießen, denn für deren Kinder hatte Esther Steinmann im Untergeschoss ein Programm vorbereitet. Wer dort einen Blick hineinwarf, konnte an einem Tisch begeisterte Kinder sehen. Für die Jüngeren bot Steinmann ein Bastelprogramm unter dem Motto „Fangbecher“ an. Ein Becher aus Papier und ein Faden mit einer Kugel am Ende war das Ergebnis.

Da die Veranstaltung in etwa immer zur gleichen Zeit stattfindet, steht dieser Termin bei vielen Besuchern bereits bald danach schon im Terminkalender des kommenden Jahres.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018