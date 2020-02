Reichenbach.Wegen Umbauarbeiten im Hochbehälter Hohenstein in Reichenbach kann es am Montag, 2. März, sowie am Dienstag 3. März, zu Störungen in der Wasserversorgung kommen. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an.

Betroffen sind die Hohensteiner Straße, Nauwiese, Vier Morgen und Vorbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020