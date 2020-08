Straße durch Wurzelbach wird gesperrt

Lautertal.Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn an den L 3098 und L 3101 bei Beedenkirchen und Wurzelbach verlaufen weiter wie geplant, wie die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilt. Noch bis Ende dieser Woche erfolgen die Arbeiten im Streckenabschnitt zwischen der Einmündung der Kreisstraße 69 in Beedenkirchen und der Einmündung in die L 3101 bei Wurzelbach.

Am kommenden Wochenende vom 7. bis zum 10. August werden dann, wie bereits angekündigt, die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung innerhalb der Ortsdurchfahrt Wurzelbach durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Strecke. Diese beginnt Freitagabend gegen 17 Uhr und dauert bis Montagmorgen 5 Uhr an.

Nächtlicher Lärm möglich

Die Vollsperrung beginnt von Süden kommend kurz vor der Ortseinfahrt Wurzelbach, an der Kreuzung der Landstraßen L 3101, L 3099 und L 3098. Dort bleibt die Rechtsabbiegemöglichkeit Richtung Hoxhohl erhalten, die auch als Umleitung fungiert.

Die Vollsperrung endet rund 85 Meter nach der Einmündung Lindenfelser Straße. Hier kann von der Lindenfelser Straße kommend nicht auf die Jugenheimer Straße aufgefahren werden.

Die großräumige Umleitungsempfehlung für den Durchgangsverkehr verläuft ab der Einmündung der Kreuzung der drei Landstraßen über die L 3098 über Hoxhohl und Ernsthofen bis Ober-Ramstadt und weiter über die Bundesstraße 426 Richtung Pfungstadt. Von dort folgt man der L 3100 Richtung Seeheim-Jugenheim und der L 3103 über Balkhausen bis nach Auerbach. Ab hier verläuft die Umleitung über die B 3 und die B 47 zurück zur L 3098. Aus nördlicher Richtung bleibt die Zufahrt bis Staffel frei.

Während der Abfräsarbeiten an der Fahrbahn kann es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu nächtlichem Baustellenlärm kommen. Voraussichtlich bis zur 34. Kalenderwoche werden noch Restarbeiten in der Ortsdurchfahrt Wurzelbach durchgeführt, die jedoch unter halbseitiger Sperrung abgewickelt werden.

Im Rahmen der Bauarbeiten erfolgt auf einer Länge von insgesamt rund 1000 Metern eine Erneuerung der schadhaften Fahrbahn der Landesstraßen L 3098 und L 3101 im Streckenabschnitt zwischen Beedenkirchen und Schmal-Beerbach, einschließlich der Ortsdurchfahrt von Wurzelbach. In der Ortsdurchfahrt Wurzelbach werden zudem die vorhandenen zwei Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut sowie eine neue Fußgängerampel errichtet.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 430 000 Euro. Einen Kostenanteil in Höhe von rund 81 000 Euro trägt die Gemeinde Lautertal für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen. Für die Erneuerung der Bushaltestellen erhält die Gemeinde Lautertal durch das Land Hessen im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung eine Förderung von rund 70 Prozent der Kosten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.08.2020