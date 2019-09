Straße wird wieder voll gesperrt

Lautertal.Im Rahmen der Ende Juni fertiggestellten Bauarbeiten zur Deckenerneuerung auf der L 3098 zwischen Reichenbach und Beedenkirchen finden in der kommenden Woche, vom 7. bis 12. Oktober Nacharbeiten statt, wie die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilt.

Die Arbeiten laufen unter Vollsperrung der L 3098 zwischen der Ortsausfahrt Reichenbach und der Ortseinfahrt Beedenkirchen. Die Umleitung verläuft ab Reichenbach über die B 47 Richtung Gadernheim, weiter über die L 3099 bis Brandau und die K 69 bis Beedenkirchen.

An zwei Stellen werden Änderungen an den Schutzplanken vorgenommen. Weiterhin wurde bei den ursprünglichen Bauarbeiten versehentlich eine Ausweichbucht überbaut. Diese wird wiederhergestellt und die in diesem Bereich verlaufenden Schutzplanken angepasst. Noch ausstehende Restarbeiten werden im Zuge der Vollsperrung ebenfalls mit durchgeführt, heißt es von Hessen Mobil abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.10.2019