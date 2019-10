Straßennamen klargestellt

Lautertal.Die Neunkircher Straße in Gadernheim heißt nun auch offiziell so. Die Gemeindevertretung beschloss auf Antrag der SPD eine Änderung, weil im Liegenschaftskataster und in den Grundbüchern die Bezeichnung Neunkirchener Straße verwendet wird. Dies soll entsprechend geändert werden.

Pumpstation wird saniert

Der Gemeindevorstand hat für die Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlagen Aufträge vergeben. Wie Bürgermeister Andreas Heun berichtete, wird der Tiefbrunnen in Elmshausen auf seine Leistungsfähigkeit hin überprüft werden. Außerdem werde die Pumpstation im Keller der Felsenmeerschule in Reichenbach saniert werden.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Lindenfels bei der Trinkwasserversorgung soll laut Heun zum 1. Januar starten. Der entsprechende Vertrag werde am 30. Oktober unterzeichnet werden. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.10.2019