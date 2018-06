Anzeige

Die Obere Wasserbehörde habe dies bereits im April 2015 kritisiert, wie aus einem der BI vorliegenden Schriftsatz deutlich werde. Danach sei „eine Zustimmung zu der Bauleitplanung aus wasserwirtschaftlicher Sicht noch völlig offen“, zitiert die Initiative. „Bürgermeister Heun betont zwar immer wieder, dass es eine einvernehmliche Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden der Gemeindevertretung gäbe, einen weiteren Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. Dabei hat er offensichtlich die immer noch fehlende Einleitgenehmigung vergessen oder verschwiegen, dass für die Stelle, an der das Einleitungsrohr in die Lauter führt, keine Genehmigung vorliegt“, so die BI. Diese „Informationslücke“ habe sie mit einem Brief an alle Mandatsträger geschlossen und die Gelegenheit genutzt, „alle eingehend über den Sachstand in Kenntnis zu setzen. Allein der unbedingte Wunsch nach neuem Bauland rechtfertigt nicht das Hinwegsetzen über gesetzliche Normen, deren Missachtung durch die Lautertaler Gemeindeverwaltung der VGH schon einmal deutlich gerügt hat.“ tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.06.2018