Strohballen brennen

Nieder-Beerbach.Auf dem Feld eines Reit-und Fahrvereins an der Landesstraße 3098 zwischen Nieder-Beerbach und Ober-Beerbach haben am späten Dienstagabend rund 50 Strohballen gebrannt. Verkehrsteilnehmer hatten das Feuer gegen 21.45 Uhr bemerkt und der Leitstelle gemeldet,wie die Polizei berichtete.

Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften übernahmen die Löscharbeiten, die mehrere Stunden dauerten. Der Schaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Wenige Stunden später, am frühen Mittwochmorgen gegen 7 Uhr, wurde der Polizei erneut eine Brandstelle in nur wenigen Metern Entfernung gemeldet. Dort hatten 20 Heuballen Feuer gefangen. Die Brandursache ist in beiden Fällen nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019