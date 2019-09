Stute verletzt aufgefunden

Modautal.Auf einer Weide in Ernsthofen hat eine Besitzerin ihr Pferd am Montag vergangener Woche verletzt vorgefunden. Eine tierärztliche Untersuchung klärte die Herkunft der Schnittverletzungen im Genitalbereich nicht, berichtete die Polizei gestern. Der Vorfall sei am Freitag angezeigt worden.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Stute die Schnittverletzungen selbst zugezogen hat. Möglicherweise wurden sie allerdings auch von jemandem verletzt.

Die Polizeistation Ober-Ramstadt habe ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Der Zeitraum könnte nach bis zum Sonntag, 1. September zurückliegen. pol

