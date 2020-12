Stuwwemussig im Video

Die Odenwälder Stuwwemussig aus Beedenkirchen – eigentlich ein Konzert am ersten Advent – können Musikfreunde in diesem Jahr an allen Advent-Sonntagen jeweils ab 18 Uhr in der heimischen Wohnstube genießen. Aus den unter der musikalischen Leitung von Projektchorleiterin Andrea Gulden aufgenommenen Beiträgen hat die Kirchengemeinde vier jeweils knapp halbstündige Programme zusammengestellt.

Zu verfolgen ist die traditionell aus alpenländischen Regionen stammende Stub’nmusi über den Youtube-Kanal der Kirchengemeinde. Bei der Premiere am vergangenen Sonntag hatte der Zugang über einen Direktlink nicht funktioniert. Trotzdem seien im Lauf der Woche fast 250 Zugriffe verzeichnet, teilet die Gemeinde mit.

Für die nächsten Advent-Sonntage sind die Konzerte auf Youtube erreichbar. Dazu muss ins Suchfeld „Kirchengemeinde Beedenkirchen“ eingegeben werden. Dann kommt aus heimischen Stuben und der Dorfkirche mit Geschichten, Gedichten, Gesang und Instrumentalmusik ein Stück Adventsbesinnung direkt ins Wohnzimmer. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.12.2020