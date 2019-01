Süße Früchte auch an kalten Tagen

Reichenbach.Auch in den Wintermonaten trägt dieser 30 Jahre Apfelbaum der Sorte „Roter Jonathan“ in Reichenbach noch Früchte. Im Jahr 2018 war eine außergewöhnliche ertragreiche Ernte zu verzeichnen. Als typischer Winterapfel bleibt der „Rote Jonathan“ in der Regel lange am Baum.

Äpfel in gutem Zustand wie auf dem Bild von Helmut Lechner sind zu dieser Jahreszeit selten. Sie haben auch die kalten Tage mit Schnee gut überstanden.

Die sonst eher säuerlichen Äpfel, haben eine angenehme Süße. Auch die heimischen Vögel scheinen sie zu genießen. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019