Täglich neue Sprüche auf dem Spiegel

Schannenbach.Aphorismen, Zitate und Sprüche sind in vielen Büchern verborgen, die bei Therese Benker im Regal stehen. Lesen ist ein Hobby von der Schannenbacherin: „Ich liebe Bücher mit Sprichworten, aber auch alle Märchen dieser Welt und Biografien“, erzählt Benker vor einem Stapel schöner Bücher sitzend. „Interessant ist, dass so mancher vor 200 Jahren niedergeschriebener Satz noch heute in die Welt

...