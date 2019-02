Taufe im Pfarrwäldchen an Himmelfahrt

Beedenkirchen.An Christi Himmelfahrt (30. Mai) bietet die evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen wieder eine Taufmöglichkeit im Pfarrwäldchen neben der Kirche. „Wohnt hier der liebe Gott?“ fragte der kleine Martin, großer Bruder des Taufkindes Julia, als die Familie an Christi Himmelfahrt im vergangenen Jahr das Pfarrwäldchen betrat. Von oben schien die Sonne durch das grüne Blätterdach, und selbst das Kindergartenkind konnte den Heiligen Geist spüren.

Wenn die Christen aus Beedenkirchen und Gadernheim an dem „schönsten Platz von Beedenkirchen“ (Pfarrer Reinald Engelbrecht) gemeinsam den Himmelfahrts-Gottesdienst feiern, bieten sie Familien aus den umliegenden Dörfern auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, ihr Kind in dieser ganz besonderen Atmosphäre taufen zu lassen.

„Die Taufe ist ein Ritual, das besonders unter Kirchenmitgliedern noch immer sehr beliebt ist. Die gängige Praxis der Säuglingstaufe ändert sich allerdings: Das Taufalter steigt, und immer mehr Jugendliche und Erwachsene entscheiden sich für das Sakrament der Taufe.

Gerade diesen Taufwilligen bietet sich ein Ort im Freien als Hintergrund für eine persönliche Tauffeier an. Mit Kreuz und Bibel wird ein alter Sandsteintisch in dem kleinen Wäldchen bei der Kirche zum Freiluft-Altar, der alte Baumstumpf daneben, umrankt mit festlichem Blumenschmuck, bietet dem Messingbecken aus dem Taufstein in der Kirche Platz“, kündigte die Kirchengemeinde an.

Familien können sich im Gemeindebüro zur Freilufttaufe anmelden. Von Nicht-Lautertalern wird eine Genehmigung ihrer Heimat-Kirchengemeinde benötigt. Zwischen den evangelischen Gemeinden Lautertals wird dies auf dem kleinen Dienstweg geregelt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019