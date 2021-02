Lautern/Gadernheim.Die Telekom lässt ab heute (Montag) an der B 47 zwischen Lautern und Gadernheim eine Störung an einem Telefon-Hauptkabel beseitigen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung berichtete, ist deshalb in der Zeit bis Freitag, 19. Februar, entlang der Bundesstraße mit Behinderungen zu rechnen.

Die Straße selbst ist von den Arbeiten allerdings nicht betroffen, das Kabel ist im Gehweg verlegt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.02.2021