Tenöre4you zu Gast in Reichenbach

Reichenbach.Toni Di Napoli und Pietro Pato – die Tenöre4you –, einem großen Publikum bereits aus Fernsehauftritten bekannt, geben heute (Samstag) ein Konzert in der evangelischen Kirche in Reichenbach. Beginn ist um 19.30 Uhr. „Ein spektakuläres Programm, eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen“, heißt es in der Ankündigung.

Publikum darf mitsingen

Die Tenöre4you arbeiteten auf großen Bühnen mit Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita und Alexandra Hofmann, und dem Filmorchester Babelsberg. Zahlreiche Auftritte machten den Namen Tenöre4you deutschlandweit bekannt. Seit nun mehr als zehn Jahren präsentieren die Sänger ihr Programm in ganz Deutschland und benachbartem Ausland. Um das Publikum einzubinden, werden Texte angezeigt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.10.2019