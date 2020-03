Terminkalender der Vereine leeren sich

Lautertal/Lindenfels.Die Liste der Einschränkungen durch die Corona-Infektion wird immer noch länger. So ist das Deutsche Drachenmuseum ab sofort geschlossen. Wie bereits berichtet, hat der Vorstand außerdem beschlossen, das Fest zum zehnjährigen Bestehen des Museums am Samstag, 21. März, ausfallen zu lassen.

„Wir werden unser Museumsjubiläum zu einem anderen Zeitpunkt feiern“, kündigte der Vorsitzende des Museumsvereins, Peter C. Woitge, an. Auch die Aktion mit dem Drachen Onil aus Freiburg am Löwenbrunnen und vor dem Bürgerhaus am gleichen Tag wurde abgesagt.

„Es ist sehr traurig, dass wir jetzt alles absagen mussten, aber wir stellen uns damit als Verein der Verantwortung für die Allgemeinheit. Es hatten zirka 180 Mitglieder und Gäste aus ganz Deutschland zugesagt. Wir wollen aber niemanden gefährden“, so Woitge.

Die Vorbereitung der Feier sei mit sehr viel Freude, Engagement und Arbeit verbunden gewesen. Dafür dankte Woitge allen Beteiligten. Die Jubiläumsfeier sei aber nicht aufgehoben, sondern nur verschoben worden. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

„Drachenherz“ früher übergeben

Markus Eck, Künstler aus Klein-Gumpen und gleichzeitig Vorstandsmitglied im Trägerverein des Drachenmuseums, hat jetzt sein extra für das Jubiläum gestaltetes Drachen-Spendenherz dem Museum übergeben. Eigentlich sei die Übergabe während der Jubiläumsfeier vorgesehen gewesen. Auf Grund der widrigen Umstände habe das Drachenherz nun aber am vorläufig letzten Öffnungstag den Weg ins Museum gefunden.

Mit der Skulptur aus Kupfer auf Sandstein sei verbunden, dass die Drachenfamilie die Gedanken an Drachen verbindet und sie sich mit Herzblut für viele Aktivitäten einsetze, so Markus Eck. Als Behälter für Spenden ist das Drachenherz sehr gut geeignet. Es wurde im Kassenraum aufgestellt.

Auch das Museum der Stadt Lindenfels in der Zehntscheune bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Einrichtung hatte eigentlich Ende März ihre Winterpause beenden wollen.

Lärmfeuer nun doch abgesagt

Die odenwaldweiten Lärmfeuer wurden inzwischen ebenfalls abgesagt. Einige Gemeinden und Städte hatten die Veranstaltung bereits vorher untersagt, die Feuerwehren hätten die Weisung erhalten, keine Brandwache zu leisten, da sie sich für Noteinsätze bereit halten müssten, teilten die Organisatoren mit, die zunächst noch zugesichert hatten, dass die Lärmfeuer entzündet würden. Die Veranstaltungen sollen im Herbst nachgeholt werden.

Kein Kaffeeklatsch

In Kolmbach wurde der Kaffeeklatsch am Freitag, 20. März, abgesagt. Darüber informierte die Sprecherin der Organisatoren-Gruppe, Bärbel Bader.

Bücherei geschlossen

Die Lautertaler Gemeindebücherei bleibt in den kommenden zwei Wochen geschlossen. Nach den aktuellen Planungen solle die Bücherei am Dienstag, 7. April, erstmals wieder zugänglich sein, so die Leiterin Christina Metzger.

Keine Seniorenberatung

Auch die Sprechstunde der Seniorenberatung im Lautertaler Rathaus in Reichenbach wird bis auf Weiteres nicht mehr angeboten. Bei Fragen steht die Seniorenberatung in Bensheim (Tel.: 06251 / 107226) zur Verfügung.

Frühlingskonzert abgesagt

Das Konzert „Frühling lässt sein blaues Band...“ in Elmshausen wird abgesagt. Die Künstler hätten dies aus Sicherheitsgründen besser gefunden, berichtete die Inhaberin des Nibelungen-Kunst-Palastes, Karin Wissig. Voraussichtlich soll die Veranstaltung am 16. oder 23. Mai nachgeholt werden. Die Vernissage für die nächste Ausstellung wurde vom 19. April auf den 17. Mai vertagt.

Buchvorstellung verschoben

Die für morgen (Mittwoch) vorgesehene Vorstellung der Neubearbeitung des Werkes „Römische Steinbrüche“ der Autoren Karl August von Cohausen und Ernst Wörner aus dem Jahr 1876 wurde von der Lautertaler Gemeindeverwaltung wegen der aktuellen Gesundheitslage abgesagt. Wie gemeldet, hat Günther Dekker einen Nachdruck aufgelegt und mit Literaturquellen ergänzt. Für Dekker ist das Werk ein Meilenstein für das Wissen um die Arbeiten und Arbeitstechniken der römischen Steinmetze im Felsberg. Ein neuer Termin für die Präsentation liegt noch nicht vor.

Die Singstunden des Gesangvereins Harmonie Gadernheim fallen bis auf Weiteres aus. Vorsitzender Werner Fritscher kündigte an, den Termin für die nächste Probe rechtzeitig bekanntzugeben.

Der Naturschutzbund Beedenkirchen hat seine Hauptversammlung verschoben, die für den kommenden Freitag, 20. März, angesetzt gewesen war. Vorsitzender Ulrich Rieckher nannte noch keinen neuen Termin, sagte aber, das Treffen werde frühestens in vier Wochen neu angesetzt werden.

Odenwaldklub sagt Touren ab

Die Wanderung rund um Schannenbach am Sonntag, 22. März, und die Tour auf einem Teilstück des Wanderwegs Li 6 am 5. April wurden in Anbetracht der Corona-Pandemie vom Odenwaldklub Lindenfels abgesagt. Es ist geplant, beide Wanderungen nachzuholen.

Kein Frühlingskonzert

Auch zwei Winterkäster Vereine haben Veranstaltungen im Rahmen der Vorsichtsmaßnahmen gegen das Virus abgesagt: Der Sportverein verschiebt seine Hauptversammlung vom 27. März auf einen noch nicht bestimmten Termin. Der Männergesangverein Liederkranz sagte sein für den 25. April in Reichelsheim angesetztes Frühjahrskonzert ab.

Die Sänger haben den Probenbetrieb bereits seit dem 12. März eingestellt. Den letzten Schliff für das Konzert wollte Chorleiter Jürgen Martini seinen Männern bei einem Wochenend-Singseminar in Bad Soden-Salmünster verpassen. Doch auch dieses „Trainingslager“ fiel nun dem Virus zum Opfer.

Selbst wenn sich die Lage bis Ende April wieder normalisieren sollte, könnten die Sänger kein Konzert geben, weil ihnen die zur Vorbereitung notwendigen Übungseinheiten fehlen würden.

Kein Nachholtermin

Die Verantwortlichen vom Gesangverein haben erst gar nicht versucht, einen Nachholtermin später im Jahr zu finden. In Frage kommende Hallen sind meist ein Jahr und mehr im Voraus ausgebucht. Außerdem werden wohl im Herbst schon all die anderen Termine mitander konkurrieren, die im Frühjahr abgesetzt und verlegt wurden, falls sich die Lage normalisiert. Das nächste Frühjahrskonzert soll im April 2021 stattfinden. Die bereits für 2020 verkauften Eintrittskarten behalten dafür ihre Gültigkeit.

Hoffen auf das Scheeserenne

Die Sänger hoffen, dass nun wenigstens das mit dem Spielmannszug der Feuerwehr angesetzte Konzert am Freitag, 10. Juli, vor dem Scheeserenne stattfinden kann. Der Sportverein hat dieses Jahr erstmals die beiden Musikgruppen für das Rahmenprogramm der Großveranstaltung engagiert. Mit dem neuen Konzept will man die Generation Ü 50 ansprechen.

Der Schlierbacher Obst- und Gartenbauverein sagt alle bevorstehenden Termine ab. Wie der Vorsitzende Michael Hübner berichtete, wird die für Sonntag, 22. März, geplante Hauptversammlung nicht stattfinden. Betroffen ist auch die Fahrt an den Bodensee. „Alle neuen Termine werden frühzeitig bekanntgegeben“, so Hübner.

Wanderfreunde bleiben zu Hause

Die Wanderfreunde Lindenfels werden ihre Wanderungen wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres ausfallen lassen. Das kündigte der Leiter der Gruppe, Roland Löw, an. Wie er weiter berichtete, wird auch die geplante Ausflugsfahrt in den Böhmerwald, die für Ende Mai geplant war, nicht stattfinden. Sobald wieder gemeinsame Aktivitäten möglich seien, würden die Mitglieder informiert. ppp/cf/li/red/jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020