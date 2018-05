Anzeige

Gadernheim.An der Mittelpunktschule Gadernheim läuft ein Theaterprojekt „Stadt – Land – Kind“ für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Geleitet wird das Projekt vom Regieduo Willems und Kiderlen. Gefragt sind Jungen und Mädchen, die Lust haben, in den Sommerferien Theater zu spielen.

Willems und Kiderlen wollen mit ihnen ein Theaterstück über Kindheit auf dem Land entwickeln, das an geheimen Orten und öffentlichen Plätzen in Gadernheim spielt. Auch die Erwachsenen werden einbezogen. Nicht nur die Vorstellungen und das, was man unter Kindheit auf dem Land versteht, werden dabei unter die Lupe genommen. Es wird auch danach gefragt, was von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird.

Unterstützt wird das Projekt von der Mittelpunktschule, organisiert wird es vom Flux-Theater. Die Teilnahme ist kostenlos. Für Verpflegung ist gesorgt.