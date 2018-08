Anzeige

Reichenbach.Dieses Plakat hängt im Wald am Forstweg zwischen Hohenstein und Hohberg. Darauf wenden sich die Bewohner des Waldes an die Menschen, die die Tiere oft stören. „Kommst Du Mensch in dies Revier, vergiss uns nicht, wir leben hier“, beginnt des Schreibens, das um Nachtruhe für die Tierwelt bittet. Unterzeichner ist „Die Jägerschaft“. Ob die wirklich im Wald lebt, bleibt unklar. koe/Bild: koe