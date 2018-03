Tiere dürfen nicht sich selbst überlassen werden

Wer ist offizieller Halter der Tauben?

Darüber ist man sich derzeit noch uneinig. Nach Auskunft des Kreis-Veterinäramts befindet man sich über die Frage noch im Austausch mit der Gemeinde. Die spricht übrigens von einer Gesamtpopulation von zirka 70 Tieren. In der Angelegenheit gibt es also noch einiges an Klärungsbedarf.