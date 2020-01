Tierischer Dauergast in Reichenbach

Reichenbach.Immer wieder stattet dieses Reh Grundstücken in der Straße In den Pfarrgärten im Lautertaler Ortsteil Reichenbach seinen Besuch ab.

Dort sättigt sich der Paarhufer dann entweder an Blüten oder an Vogelfutter. Selbst bellende Hunde bringen das Tier, das zur häufigsten und kleinsten Hirschart in Europa gehört, nicht aus der Ruhe.

Rehe wurden 2019 von der Deutschen Wildtierstiftung als Tier des Jahres ausgezeichnet. Die männlichen Vertreter tragen ein kleines Geweih auf dem Kopf. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.01.2020