Timm Thaler und das verkaufte Lachen

Elmshausen.Das Kinderkino im Jugendzentrum der Gemeinde Lautertal Lautertal zeigt heute (Donnerstag) den deutschen Spielfilm „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ aus dem Jahr 2017.

Timm Thalers Lachen kann niemand widerstehen. Es ist so ansteckend und entwaffnend, dass der schwerreiche Baron Lefuet es unbedingt besitzen will. Und so schlägt Lefuet dem Waisenjungen einen Handel vor: Wenn Timm ihm sein Lachen verkauft, wird er in Zukunft jede Wette gewinnen.

Timm unterschreibt den Vertrag. Dank der neuen Fähigkeit kann der Junge sich alle Wünsche erfüllen, aber er wird immer einsamer und gerät in die Fänge des teuflischen Barons. Timms Freunde Ida und Kreschimir setzen alles daran, dass er sein Lachen zurückerhält. red

