Tobias Pöselt führt die Liste der SPD an

Lautern.Die Kommunalwahl 2021 steht vor der Tür. Am 14. März sollen die Wahlen auf kommunaler Ebene durchgeführt werden. Bis zum 4. Januar müssen daher auch im Lautertal die von den Parteien gewählten Kandidatenlisten für die neu zu wählende Gemeindevertretung und die jeweiligen Ortsbeiräte im Reichenbacher Rathaus bei der Wahlleiterin Simone Meister vorliegen. Kein leichtes Unterfangen in Zeiten steigender Corona-Infektionen, da die Nominierung der Kandidaten im Rahmen einer Präsenzsitzung durchzuführen ist.

Einstimmige Ergebnisse

Unter strengen Hygiene-Bedingungen trafen sich jüngst die Mitglieder der SPD-Lautertal in der Festhalle in Lautern, um den Vorgaben der Wahlordnung Rechnung zu tragen. Im Vorfeld hatte der Vorstand des Ortsvereins unter der Leitung des Vorsitzenden Jürgen Machleid viele Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt und eine Liste der Frauen und Männer zusammengestellt, die im März auf den Listen der SPD zu finden sind.

Diese Vorarbeit führte letztlich bei allen geheimen Abstimmungen jeweils zu einem einstimmigen Votum der anwesenden Mitglieder. Neben der Gemeindevertretung wird die SPD Lautertal Listen für die Ortsbeiräte Elmshausen, Gadernheim, Lautern und Reichenbach einreichen, die man – wie auch die komplette Kandidatenliste für die Gemeindevertretung – gesondert vorstellen möchte.

Die Gemeindevertretung wird zukünftig anstatt mit 31 nur noch mit 25 Mandatsträgern besetzt sein. Dem Ortsbeirat Lautern gehören anstelle von sieben zukünftig noch fünf Mitglieder an, ebenso den Ortsbeiräten Schannenbach, Knoden und Raidelbach.

„Interessen gut widergespiegelt“

„Wir glauben mit den neuen Gesichtern und auch bereits bewährten Kommunalpolitikern, verlässliche Kandidatinnen und Kandidaten gefunden zu haben, denen die Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Jahren das Vertrauen für eine sozial ausgewogene Politik im Lautertal schenken können“, sagt Tobias Pöselt, der die Liste der SPD für die Gemeindevertretung anführt. Auf Platz zwei und drei folgen Annette Hemmerle-Neber und Ferdinand Derigs aus Reichenbach. Es folgen Helga Dohme, Jürgen Ramge, Regina Daum, Peter Weimar, Wolfgang Helfrich, Beate Dechnig und Werner Heist auf den weiteren Plätzen bis Rang zehn. Auf Platz 11 tritt Jascha Kaffenberger an.

Mit Frauen und Männern, jüngeren und älteren Personen aus unterschiedlichen Ortsteilen, Selbstständigen, Arbeitnehmern, Rentnern oder Pensionären, als auch Parteimitgliedern und Parteilosen, spiegeln wir die unterschiedlichsten Interessenlagen der Bürgerinnen und Bürger Lautertals sehr gut wider“, so Pöselt weiter. „Zusammen mit unserem Bürgermeister Andreas Heun sollte es gelingen, Lautertal in den kommenden Jahren auch bei unruhiger See mit wohlbedachten Entscheidungen in sichere Häfen zu steuern. Dazu gehören in erster Linie wichtige Fragen der Daseinsvorsorge, wie eine sichere Wasserversorgung, der Neubau einer Kindertagesstätte, der Bürgerservice mit einer modernen Verwaltung, unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen kommunalen Finanzstrukturen“, so Pöselt. red

