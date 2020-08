Toilettenanlage soll im Oktober gebaut werden

Reichenbach.Die Warteschlangen vor den Toiletten im Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) könnten im kommenden Sommer kürzer ausfallen als dieser Tage: Die Gemeinde Lautertal will am Parkplatz vor dem Naturdenkmal eine neue Toilettenanlage in Fertigbauweise bauen lassen und so die bestehende Heimlichkeit entlasten.

Weit über die Hälfte der Kosten trägt die Europäische Union im Rahmen des Programms Leader Plus zur Förderung des ländlichen Raums. Den Förderbescheid hat Landrat Christian Engelhardt an den Lautertaler Ersten Beigeordneten Helmut Adam übergeben.

225 000 Euro soll die neue Anlage kosten, davon übernimmt die EU 132 500 Euro. Den Rest trägt die Kommune. Es habe einige „Streitereien“ wegen des Projekts gegeben, rief Adam in Erinnerung. Die Notwendigkeit weiterer Toiletten am Felsenmeer ist zwar über alle Fraktionen hinweg anerkannt. Ein sechsstelliger Betrag für ein Klo klingt allerdings erst einmal nach Luxus. Zuletzt hatte die SPD-Fraktion im April vor dem Hintergrund der Corona-Krise und hoher Steuerausfällen angeregt, diese Ausgabe zu verschieben. Letztlich hielt die Verwaltung aber an dem Vorhaben zum jetzigen Zeitpunkt fest. Im Oktober soll die Anlage geliefert und aufgebaut werden.

„Mit den Kosten sind wir gut bedient“, findet Bauamtsleiter Rainer Krämer. Die neue Anlage wird zwei Unisex-Toiletten mit selbstreinigenden Sitzen enthalten, dazu Edelstahl-Urinale und einen Wickeltisch aus dem gleichen Material. Damit gilt sie als gefeit gegen Vandalismus.

Reichenbachs Ortsvorsteher Alfred Hogen hob die Dringlichkeit der neuen Anlage hervor. Die Toiletten im Informationszentrum – ein Urinal, ein Damen- und ein Herrenklo – reichten für mittlerweile etwa 180 000 Besucher im Jahr nicht aus, der Reinigungsaufwand sei hoch. Sei die Schlange zu lang, wichen die Gäste oft in die nahe gelegene Vegetation aus.

Das ganze Jahr über zugänglich

Uneinigkeit hat es auch bei der Frage gegeben, wo die neue Anlage stehen soll. Es gab auch Befürworter eines Anbaus am Informationszentrum. Bauamtsleiter Krämer hatte aber die Idee, die jetzt umgesetzt wird. Direkt neben dem Felsenmeerparkplatz soll sie stehen. Wer die Einfahrt von der Beedenkircher Straße aus nimmt, wird die Anlage auf der linken Seite erblicken, auf der Grünfläche vor dem Seifenwiesenweg, auf der zurzeit noch zwei Bänke und ein Tisch stehen. So sollen die Toilettengänger schon vor dem Informationszentrum abgefangen werden. Wegen der Sitzgelegenheiten gibt es dort schon ein Fundament, das spart Kosten. Daneben steht ein Hydrant, eine Wasserversorgung ist also ebenfalls schon vorhanden.

Die neue Anlage soll das ganze Jahr über zugänglich sein – anders als die bestehenden Toiletten, die nur genutzt werden können, wenn auch das FIZ geöffnet ist. Damit sich die Tür öffnet, genügt der Einwurf von 50 Cent. Die Urinale sind kostenfrei nutzbar. Dies soll die Chance erhöhen, dass die Herren die Stehklos der Möglichkeit des schnellen Geschäfts am Baum vorziehen.

Die Hoffnung ist, dass die Einnahmen aus der Toilettennutzung die Anschaffung ein Stück weit refinanzieren. Die Nutzung der bisherigen Toiletten kostet ebenfalls 50 Cent.

Landrat Engelhardt hob bei der Übergabe hervor, dass es gelte, die Chance der gestiegenen Attraktivität von Reisezielen im Inland zu nutzen, die die Corona-Krise bedingt hat. Dass dies funktioniert, zeige die derzeit gut ausgebuchte Gastronomie in der Region, die zuvor wegen der Schließungen vor dem Hintergrund der Pandemie große Verluste gemacht hatte. Die Vermarktung der Region als Reiseziel lebe von Anlaufpunkten wie dem Felsenmeer – trotz aller Probleme, die das Naturdenkmal bisweilen für die Gemeinde mit sich bringt. Es sei daher wichtig, den Weg zur Vergabe der EU-Mittel, die von den Ländern gelenkt wird, vor Ort zu begleiten.

