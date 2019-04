Tonanlage wird heute eingeweiht

Beedenkirchen.Der Verein „Bürger für Beedenkirchen“ hat sich beim Land Hessen um Geld aus dem Förderprogramm Starkes Dorf beworben und im vergangenen Jahr eine Zusage über knapp 5000 Euro erhalten. Daraus wurde eine neue Tonanlage für das Dorfgemeinschaftshaus finanziert, die mit einem „Soundcheck“ heute (Donnerstag) zwischen 18 und 20 Uhr präsentiert werden soll.

Getränke stehen bereit zum Anstoßen. Dazu gibt es Bratwürste. Die „Bürger für Beedenkirchen“ laden zum Gespräch darüber ein, was am Dorfgemeinschaftshaus noch verschönert und verbessert werden kann. Diverses sei bereits geplant, aber für weitere Ideen sei der Verein ebenso offen wie für weitere Unterstützung, so Vorstandsmitglied Uschi Weisz. red

