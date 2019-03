Tour mit vielen Ausblicken auf den Odenwald

Gadernheim.Zur zweiten Wanderung des Odenwaldklubs Gadernheim trafen sich 19 Wanderer am Jarnacplatz in Gadernheim. Bei bestem Frühlingswetter führte die Wanderung zunächst auf dem Fahrradweg entlang der Nibelungenstraße bis kurz vor Kolmbach. Dort ging es rechts ab durch den Salztrog und vorbei am Silbersee.

Einkehr im Dorf

Nachdem der herrliche Blick auf Lindenfels und die Hügel des Odenwaldes genossen wurde, ging es weiter durch Breitenwiesen. Durch den Wald ging die Tour bis kurz vor Schannenbach.

Von hier aus führte der Weg nach Ober-Schannenbach. Auf der Krehbergstraße ging es runter ins Dorf, wo man im Gasthaus „Zum Odenwald“ zur Rast einkehrte. Hier warteten schon einige Nichtwanderer auf die Gruppe.

Der Vorsitzende Werner Schmidt bedankte sich bei den Wanderern und Gästen für die Teilnahme und bei den drei Wanderführern Elli Ziegenfuß, Gretel Schmitt und Ingrid Konecny für die Planung der Tour. Der Heimweg führte wieder nach Breitenwiesen, vorbei am Salztrog bis nach Gadernheim.

Die nächste Wanderung findet statt am 15. März (einem Freitag) und führt zum Kaiserturm. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Jarnacplatz. Gäste sind wie immer gerne willkommen. ak

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.03.2019