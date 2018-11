Touristenströme belasten den Wald am Felsenmeer

Reichenbach.Die Besucherlenkung am Felsenmeer soll verbessert werden. Mit diesem alten Anliegen will sich die Lautertaler Gemeindevertretung im nächsten Jahr wieder beschäftigen. Darüber waren sich die Fraktionen im Umweltausschuss einig.

Bei der Beratung des Waldwirtschaftsplans für 2019 hatte Förster Dirk Dins darauf hingewiesen, dass es am Felsberg einen Konflikt gibt zwischen dem Naturschutz und dem großen Interesse am Felsenmeer. Der Wald habe zwar auch eine touristische Funktion, es sei aber rund um das Naturdenkmal nicht ganz einfach, alle Interessen in Einklang zu bringen. Über die Lenkung der Besucherströme – weit über 100 000 Leute kommen jedes Jahr – wird seit langem diskutiert. Die bisherigen Versuche sind wenig ermutigend: Barrieren und Zäune würden überstiegen oder umgangen, Sperren aus dem Kronenholz gefällter Bäume seien nach kurzer Zeit verschwunden, weil Äste und Stöcke einfach mitgenommen würden, berichtete Dins.

Die hohe Besucherzahl am Felsenmeer ist vor allem deswegen ein Problem, weil die Leute nicht auf den Wegen bleiben. Solange sie über die Felsen klettern, ist auch alles in Ordnung. Viele Besucher umgingen dann aber schwierige Passagen am Rand des Blockstroms, so Dins. Erich Sauer berichtete, auch Mountainbiker seien kreuz und quer im Wald unterwegs.

Keine weiteren Veranstaltungen

Dort, wo viele Besucher über den Waldboden laufen, wird der verdichtet und der Bewuchs zerstört. Bei Regenfällen wird dann der Boden abgeschwemmt und ins Felsenmeer gespült.

Dins sagte, in diesem Winter werde am Felsberg wieder Holz eingeschlagen werden. Er habe vor, nochmals Kronenhölzer am Rand des Felsenmeers zu verteilen, um die Leute aus diesem Bereich fernzuhalten. Dins warnte bereits vor, dass sich die Ansicht am Felsenmeer dadurch verändern werde, es werde deutlich weniger aufgeräumt aussehen.

Bürgermeister Andreas Heun sprach sich auch für neue Ideen aus, um das Naturdenkmal zu entlasten. Das Felsenmeer sei eigentlich ein Naturpark, de facto sei es aber ein Erlebnispark. Lautertal profitiere von der Bekanntheit des Blockstroms, es sei aber an der Zeit, Grenzen zu setzen. Für weitere Veranstaltungen etwa sei dort kein Platz. Und die Besucher müssten besser gelenkt werden, damit die Natur nicht über Gebühr strapaziert werde.

Dins sagte, seine Möglichkeiten seien beschränkt. Der Vertrag der Gemeinde mit Hessen Forst zur Bewirtschaftung des Gemeindewaldes umfasse eigentlich nicht Aufgaben, wie sie am Felsenmeer anstünden. Hier müssten eigentlich zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, um nachhaltig etwas zu verändern.

Weil alle Fraktionen im Umweltausschuss der Meinung waren, dass etwas getan werden muss, soll das Thema im nächsten Jahr auf die Tagesordnung der Gemeindevertretung kommen.

Ein Einstieg könnte eine Begehung mit Dirk Dins sein, der schon wiederholt die Gemeindevertreter dazu eingeladen hat, sich mit ihm im Wald umzuschauen. Im benachbarten Lindenfels gibt es solche Rundgänge jedes Jahr, in Lautertal wurden sie bisher nur sporadisch unternommen. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018