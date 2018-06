Anzeige

Reichenbach.Auch in diesem Jahr wird die Trachtengruppe im Verschönerungsverein Reichenbach (VVR) wieder an Festumzügen teilnehmen. Wie der Vorstand beschloss, steht am Sonntag, 5. August, die Beteiligung am Burgfestumzug in Lindenfels an. Am 26. August folgt der Kerwezug in Reichenbach, am 16. September der Kerwezug in Beedenkirchen. Das Bild zeigt die Trachtenträger, die als Rekord schon einmal 56 Teilnehmer auf die Beine brachten, vor einem früheren Umzug in Lindenfels. he/Bild: he