Traktorentreffen in Neunkirchen

Anzeige

Der Verein wurde vor zwei Jahren in Brandau gegründet und pflegt die große Leidenschaft an und mit Traktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Die Idee stieß schnell auf viele Freunde, inzwischen zählt die Organisation bereits mehr als 70 Mitglieder, die sich an jedem ersten Freitag im Monat zum Stammtisch in wechselnden Lokalitäten in Modautal und Umgebung treffen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.07.2018